عمرو أديب يشيد بعدم حضور الجماهير مباريات كأس العالم لليد: قرار حكيم

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق في مصر يوم 13 يناير الجاري، الخاص بعدم حضور الجماهير، واصفًا القرار بأنه حكيم وعاقل ومحترم، موضحا أن اللجنة تضم عددا من القيادات في الدولة، وهذا يكشف مدى أهمية البطولة بالنسبة للدولة المصرية، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

اللجنة العليا تضم عددًا من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة

وأضاف « أديب»، خلال تقديمه برنامج « الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن اللجنة العليا تضم كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخالد العناني، وزير السياحة والأثار، ومحمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

قرار اللجنة حكيم وشجاع: يلتفت فقط لـ32 فريقا

وأشار الإعلامي، إلى أن اللجنة تضم أيضًا الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وتم اتخاذ هذا القرار مجتمعين إما حضوريًا أو رقميًا، «القرار ده هم وانزاح، قرار زكي حكيم وشجاع، لأنه لا يلقي بالا بالجمهور وقعدوا وقاموا، ووقت الإجوان كانوا يزعقوا، وهما داخلين كان فيه تدافع ولا لا، قرار حكيم وزكي جدًا ويلتفت فقط لـ32 فريق اللي موجودين في بطولة كأس العالم لكرة اليد».

وأوضح الإعلامي، أن القرار يجعل الدولة تتفرغ لإظهار هذا الإبهار والإنجاز العظيم وهو تنظيم البطولة في وقت يتوقف فيه النشاط الرياضي عالميا بسبب فيروس كورونا، «ما قامت به اللجنة الموقرة حازم وحاسم وحكيم وزكي، الجمهور على راسنا وهو ملح البطولات ومذاق كرة اليد، لكن في الظروف الاستنئاية نأخذ قرارات استثنائية، نحن لسنا في ظرف طبيعي، ما قامت به الإدارة اليوم شيء عظيم وجيد».