عمرو أديب يفاجئ مشاهديه ببث مباشر الليلة من «دبي» بعد تغيبه أمس

يّطل الإعلامي عمرو أديب، على مشاهدي برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، اليوم، على الهواء مباشرة، من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في تمام العاشرة مساء، بعد أن تغيب أمس عن ظهوره في البرنامج، وعرض حلقة سابقة مع خبيرة علم التاروت، عُرضت مسبقًا في نهاية عام 2020.

سبب عدم ظهور الإعلامي عمرو أديب في حلقة أمس

وأدى عدم ظهور الإعلامي الكبير عمرو أديب، في حلقة أمس، لحالة من اللغط الكبير، وترددت العديد من الأقاويل بشأن عدم ظهوره، فيما أوضح الحقيقة مصدر مسؤول في برنامج «الحكاية»، أن هذا الأمر يرجع نظرًا لتواجد الإعلامي الكبير حاليا في دبي، وهو سبب عدم ظهوره، وأن «أديب» سيظهر اليوم في حلقة خاصة على الهواء مباشرة من دبي.

سبب إذاعة حلقة خبيرة علم التاروت عن غيرها من الحلقات أمس

وأرجح المصدر المسؤول بالبرنامج، عن سبب إذاعة حلقة خبيرة علم التاروت، دون غيرها من الحلقات القديمة، بأن ذلك يرجع لكثرة الإقبال عليها، وطلبها من المشاهدين، حيث عرضت حلقة علم التاروت، توقعات الخبيرة بسنت يوسف، لمختلف الأبراج خلال العام الجاري 2021.

نبدة مختصرة عن الإعلامي

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» من الجمعة إلى الإثنين أسبوعيا، حيث يناقش العديد من القضايا المهمة، التي تشغل بال المتابعين في مصر والوطن العربي، فهو إعلامي مصري، له العديد من التجارب الإذاعية والتلفزيونية، حيث قدم في وقت سابق برنامج «القاهرة اليوم»، وبرنامج «كل يوم»، ويقدم حاليا برنامج «الحكاية» على قناة«MBC مصر» الفضائية.

وخلال العام الماضي، قدم البرنامج عددًا من الانفرادات مثل تسريبات الإخواني الهارب عبدالله الشريف، إضافة إلى بعض الصور لقيادات جماعة الإخوان المسلمين في تركيا وهم في مكتب وزير الداخلية التركي طلبا للحصول على الجنسية.