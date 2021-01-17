الأكبر في أفريقيا والخامسة على مستوى العالم.. معلومات عن عين القاهرة

عين القاهرة Cairo Eye، مشروع رائد ينضم للمشروعات المهمة التي تقام بمصر حاليا ويعتبر الأول من نوعه في أفريقيا والخامس على مستوى العالم، ويعد أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة على ارتفاع 120 متراً.

وتصدر البحث عن المشروع خلال الأيام الماضية، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره المتابعون نقلة حضارية وترفيهية وأيقونة في قلب القاهرة.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي أبرز عشر معلومات عن عين القاهرة.

- ينطلق المشروع عام 2022 حيث سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030..

-تعتبر «عين القاهرة» هي الأكبر في إفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن، دبي، لاس فيجاس وسنغافورة.

-ستقام “عين القاهرة Cairo Eye” على ضفاف نهر النيل في قلب القاهرة، على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر

- تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، والتي كان أهمها المحافظة على كافة الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع - يحقق المشروع زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمنطقة بنسبة 15% لتصل إلى 7000 متر مربع بدلا من 6100 متر مربع حالياً.

-ستتيح “عين القاهرة” مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلومتر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها

- تحتوى على 48 كابينة بسعة 6-8 زائر لكل كابينة بطاقة استيعابية 2.5 مليون زائر سنوياً

-ستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة لتجربة ترفيهية فريدة

-وضع المشروع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك، وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع -يضم المشروع خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة إلى تخصيص ساحة انتظار للسيارات تسع لـ 500 سيارة.