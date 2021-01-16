عاجل.. إصابة طفل سقط عليه عمود كهرباء أثناء عودته لمنزله بقنا

أصيب طفل بكسور بالغة، إثر سقوط عمود إنارة عليه، قبل قليل، في حادث شهدته إحدى القرى التابعة لمركز أبوتشت، في محافظة قنا، أثناء مرور الطفل في الشارع، بينما كان في طريق عودته إلى منزله.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، مساء اليوم السبت، إخطاراً يفيد بسقوط أحد أعمدة الإنارة في قرية «سمهود»، بدائرة مركز أبوتشت، مما أسفر عن إصابة طفل، تصادف مروره في الشارع وقت سقوط العمود.

وتبين أن الطفل كان عائداً إلى منزله بالقرية، حيث سقط عليه العمود بسبب تآكل قاعدته بفعل الصدأ و«البرومة»، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بكسور مختلفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.