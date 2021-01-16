القصة الكاملة لـ«هتك» عرض طفل في القاهرة الجديدة.. حبس المتهم سنتين

بينما كانت الطفلة «س.م.ب»، صاحبة الـ10 سنوات تسير كما اعتادت وحدها دون قريب أو صديق بأحد الشوارع بمحافظة القاهرة آمنة ليس هناك ما تخشاه، تدندن ببعض الكلمات، وتمشي بخطوات ثابتة هادئة نحو منزلها الذي يقع في إحدى ضواحي العاصمة الصاخبة، حتى فوجئت بشخص يتتبع خطواتها بطريقة مثيرة للشكوك والريبة، إلاّ أنها لم تعر ذلك اهتماماً وطمأنت نفسها ووجهت جميع تركيزها في سرعة الوصول إلى المنزل دون أن يلحق بها أذى، ليباغتها أحد الأفراد بالاعتداء عليها وهتك عرضها بالقوة.

هتك عرض وحبس لمدة عامين

تعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم «أحمد.م»، ويعمل سائقا بهتك عرض الضحية التي لا يتجاوز عمرها الـ10 سنوات، حيث قام الجاني بالتربص بالفتاة مستغلاً ضعفها وقلة حيلتها وحداثة سنها، بالإضافة إلى سيرها بمفردها، ودخل خلفها البناية التي تسكنها، حيث ادعى في البداية أنّه ضل الطريق واقترب منها مستغلاً خلو الدرج من السكان والظلام الذي يكسوه، متظاهراً بسؤالها عن وجهته التي ينوي الذهاب إليها.

وما إن اقترب منها حتى ضمها إلى صدره بالقوة رغماً عنها وقام بملامسة جسدها وعبثت أصابعه بمناطق عفتها، قبل أن يجثم فوقها ويقبل وجنتيها مرات عديدة، لتدخل الطفلة في حالة انهيار تام ويعلو صوتها بالصراخ والاستغاثة في سبيل إنقاذها من بين يدي المتهم الذي لم يرحم فزعها وضعفها، ليدب الخوف في قلب الجاني بعد فشله في إسكات الضحية، ويلوذ بالفرار خشية اكتشاف أمره.

وتمكنت تحريات المباحث بفضل جهود رجال الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار حمدي محمد السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المتشارين عبدالباسط الشاذلي ومحمود كمال وخالد عبدالغفار النجار الرؤساء بمحكمة الاستئناف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل، موجهة له تهمة هتك عرض طفلة بالقوة.