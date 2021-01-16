اعتقال مشتبه به بأمريكا قبل تنصيب بايدن.. يحمل مسدس وأكثر من 500 طلقة

قبل 4 أيام من تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بادين المقرر 20 يناير إعتقلت شرطة الكابيتول رجلا من ولاية فرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة في وسط واشنطن يوم الجمعة.

وأوضحت قناة «سى إن إن» الأمريكية أن الشخص يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة.

وتستعد الأجهزة الأمنية الأمريكية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين.

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» وكالات الشرطة من إحتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات، بدءا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، سيؤججها أنصار ترامب المؤمنون بتزوير الانتخابات.

وواصلت العاصمة الأمريكية واشنطن تعزيز إجراءاتها الأمنية بعد الأحداث الأخيرة، والتي انعكست على جدول أعمال الكونجرس.

وأدت هذه الأجواء والتخوف من أي خروقات أمنية محتملة إلى تأجيل جلسة المصادقة على مرشحة الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز.

والجلسة التي كانت مقررة ظهر يوم الجمعة أجلت إلى الأسبوع المقبل، بحسب بيان صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وفقا لقناة "العربية".

وذكر البيان بوضوح أنه «رغم الظروف الاستثنائية في الكابيتول، فإن اللجنة تعمل جاهدة لعقد جلسة المصادقة على هذا التعيين بسرعة، وسنحرص على أن يتمكن أعضاء اللجنة من مساءلة المرشحة في جلسات مفتوحة ومغلقة».

وقال مدعون فيدراليون إن مثيري الشغب المؤيدين للرئيس دونالد ترمب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي كانوا يهدفون إلى «الإمساك بالمسؤولين المنتخبين واغتيالهم».

وبدأ بعض الديمقراطيين بالإعراب علناً عن مخاوف من الداخل في ظل وجود بعض الوجوه الجديدة في مجلس النواب، وصلت إلى الكونجرس بعد انتخابات نوفمبر من بين هذه الوجوه بعض الداعمين لتنظيم «كيو أنون» المعروف بنظريات المؤامرة، والبعض الآخر من مناصري حمل السلاح داخل الكونجرس.