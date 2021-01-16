نوح: لا أتوقع تنصيب بايدن رئيسا.. ومن الوارد إعلان الحرب على الصين

توقع مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عدم إقامة حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن في موعده المحدد، مشيرًا إلى أنه يتوقع ألا تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الاستقرار مرة أخرى، ولفت إلى أن استلام الحكم واستقراره مرهون برغبة ترامب والقوى المسلحة الأمريكية، أي العصابات الأمريكية وليست القوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد» من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أمريكا بها قوات مسلحة لها شخصياتها المنفصلة، وتتجه أمريكا إلى اليسار وما أسماه بـ«الصهيو ماسونية»، وسط رفض كبير جدًا لهذا التوجه لأنه يقتل الاتجاه المحافظ لليمين.

وتابع: «الحرب على الصين قد تًعلن على الصين، وذلك بواسطة إدارة ترامب في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق حفل التنصيب، وأتوقع عدم الاستقرار في المجتمع الأمريكي بعد ذلك، بسبب كشف التزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والسيطرة المادية والإعلامية لجهات بعينها، وبالتالي فإن مجتمع اليمين المحافظ انتهى».

وأردف نوح أن جماعة الإخوان تستخدم أسوأ أنواع الاستخدامات بشكل مزري ولا يرقى إلى الجاسوسية، ولن يكون لها أي دور في الأحداث المقبلة مطلقًا: «الجماعة تستخدم ولا تحصل على مقابل، لذلك فإن تأثيرها في الأحداث المقبلة سيكون مساويًا للصفر، بالرغم من أنها تعبد أمريكا عبادة كاملة ويخضعون لها بشكل كامل، وإذا أراد بايدن استخدامهم في الفترة المقبلة فإنه سيستخدمهم وإذا لم يرد ذلك فإنه قد يستبدلهم بالشيعة».