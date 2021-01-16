السفير الفلسطيني بمصر: لدينا استعداد كامل للتعاون مع إدارة «بايدن»

قال دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، إن الإدارة الأمريكية الحالية أوقفت دعمها للأونروا والسلطة الوطنية الفلسطينية ولمؤسسات القدس بشكل كامل، موضحة أنها تعتقد أنها بإيقاف هذا الدعم تستطيع أن تلوي ذراع الشعب الفلسطيني، أو تفرض عليه ما تريد، وسياسة الأمر الواقع.

دياب اللوح: لدينا استعداد كامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وأضاف «اللوح» خلال حواره في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الوحيد الذي قال لهذه الإدارة لا، هو الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، و«نحن تأذينا منها وصمدنا على مدار السنوات الماضية»، مؤكدا: «الآن نبدي مرونة كافية، ولدينا استعداد كامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والرباعية الدولية، والرباعية العربية الدولية، من خلال تفعيل الدور العربي بشكل كامل.

وتابع السفير الفلسطين: «نحن نتمسك بالعمق العربي، ودور جامعة الدول العربية، ونريد إعادة الاعتبار لدور جامعة الدول العربية، ونريد أيضا تعزيز الدور العربي في إنهاء هذا الصراع؛ لأن الدول العربية كلها شريك كامل معنا والأردن ومصر»، مشيرا إلى أن هذا موقف الدول الثلاث: «نريد موقف عربي كامل متكامل يدعم هذا التحرك الذي تقوده مصر والأردن، من خلال الرباعية العربية الأوروبية».

سفير فلسطين بمصر: نأمل أن تحمل هذه المرحلة متغيرات جوهرية

وأوضح دياب اللوح: «أننا أمام مرحلة نأمل أن تحمل متغيرات جوهرية، على سبيل المثال خطة صفقة القرن أصبحت من وراء ظهورنا، خطة الضم التي كانت تسهدف ضم المنطقة ج في الضفة الغربية التي أصبحت غير موجودة، وأيضا الحكومة الإسرائيلية في 17 نوفمبر الماضي أرسلت رسالة للسلطة الوطنية الفلسطينية تقول فيها إنها ملتزمة بالعمل بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية».

وأكد «اللوح» أن هذه رسالة تعني أننا قد بدأنا مرحلة جديدة، وبعد استلامنا هذه الرسالة، القيادة الفلسطينية قررت استئناف العمل بالاتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية، واستئناف التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا أيضا يعتبر رسالة من السلطة الفلسطينية للعالم بأننا على استعداد كامل للجلوس على طاولة المفاوضات، في إطار مؤتمر دولي، تحت رعاية الرباعية الدولية لإدارة مفاوضات جادة».