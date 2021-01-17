السيطرة على حريق أشجار بالطريق الزراعي في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز أبوتشت منذ قليل، من إخماد حريق نشب في أشجار في طريق «أبوتشت - نجع حمادي» الزراعي بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق بأشجار على الطريق السريع في أبوتشت، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية، و2 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق ربما نشب بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد هاني الإتربي، والنقيب علاء الديب، من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.