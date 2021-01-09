وزير النقل يتابع تنفيذ طريق الصعيد الصحراوي: راعوا المواصفات القياسية

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الأعمال النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وكذلك أعمال تنفيذ المرحلة الثانية الجاري العمل بها، حيث تفقد المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، في إطار توجيهات القيادة بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

بدأت الجولة، بتفقد وزير النقل المرحلة الأولى بدءاً من محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر 2.85 بالطريق ثم قطاعات المرحلة المختلفة حيث تم تقسيمها إلى 10 قطاعات لسرعة الإنجاز وحيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و16 نفقاً

كما تفقد وزير النقل، أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية من الطريق، حيث تابع أعمال التنفيذ بطول 52 كم في المسافة من المنيا حتى ديروط، حيث يتمّ تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتية لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا وحارتان خرسانيتان لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، وإنشاء 5 أنفاق وحيث تمّ تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلى ديروط إلى 8 شركات لتنفيذ أعمال الأتربة و5 شركات لتنفيذ أعمال الرصف.

ووجه وزير النقل، خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وان يتم تسوية مسافة 50 مترًا على على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية.

كما شدد وزير النقل، على ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكّداً أنَّ الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

وأضاف أنَّ طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءاً من محور «القاهرة - كيب تاون»، مبينًا أنَّه يتمّ تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، مشيرا إلى أنَّ هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتمّ تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

ويدخل هذا الطريق ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7 آلاف كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، حيث صدّقت القيادة السياسية على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 95٪، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، وأنَّ نسبة تنفيذها 22% لأعمال الأتربة والمسافة من «السباعية - إدفو - أسوان – توشكى» بطول 325 كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا، مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كم.