سوء الأحوال الجوية بالمنيا يغلق طريق الصعيد الشرقي باتجاه أسيوط

أعلنت إدارة المرور بمحافظة المنيا عن غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" من مدخل المنيا، في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى محافظة أسيوط ، وكذلك وصلتي بني حسن وملوي، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يكون الطريق الصحراوي الشرقي القديم هو البديل للسائقين.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إدارة المرور بالتنسيق مع جميع المحافظات لإغلاق جميع الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة المواطنين.

وناشدت الإدارة جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وتهيب الإدارة بجميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.