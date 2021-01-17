انفجار هائل في شقة بالدقهلية.. وشهود: الجدران تطايرت ووصلت للجيران

وقع صوت انفجار هائل داخل شقة سكنية في قرية «منشأة البدوي» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، الليلة، ما تسبب في انهيار جزئي للعقار ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الانفجار هو الغاز داخل إحدى شقق العقار.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع صوت انفجار هائل داخل قرية «منشأة البدوي» دائرة المركز، ما تسبب في حدوث انهيار جزئي في عقار داخل القرية.

هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الافجار، وتبين اشتعال النار أعلى سطح العقار ملك «حسن عبدالعزيز فتاته»، وتمكن أهالي القرية بمسعدة قوات الإطفاء إلى السيطرة على النار أعلى العقار المكون من 3 طوابق.

انتقل إلى مكان الحادث مدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية بالمديرية، ورئاسة مركز ومدينة طلخا، وقيادات شركة الغاز، والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأكد شهود العيان أن الانفجار كان شديدا ومن قوته فإن جدران الشقة التي وقع بها الانفجار تطايرت حتى وصلت إلى الجيران في الجهة المقابلة لهم بالشارع كما أن أجزاء السرير وصل إلى الجيران، ولم تحدث أي حرائق داخل الشقة التي وقع بها الانفجار، وإنما وقع الحريق على سطح العقار نتيجة وجود قش وعشة، وهو ما جعل الأهالي تتدخل إلى أن حضرت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة عليها تماما.

وأوضح الشهود أن الانفجار كان في شقة بالدور الثالث وأن كل الجدران الخارجية طارت لكن لم يحدث حريق بداخل الشقة، كما أن سقف الشقة تحطم، ومن العناية الإلهية أنه لم يكن أحد داخل الشقة وقت الانفجار، إلا أن من قوة الانفجار أصيب صاحب العقار وزوجته بالصدمة، وجرى علاجهما في سيارة الإسعاف التي انتقلت إلى المكان.

وذكروا أن العقار تصدع وأن شارعين طارت بهما جدران الشقة، ويحتاج العقار إلى الإخلاء الفوري وتقرير عن مدى صلاحيته.

وأكد أحد أهالي القرية أن الغاز جرى توصيله إلى القرية حديثا، وأن هذه الشقة وصلها الغاز اليوم فقط، إلا أنه إلى الآن لم يقرر أحد سبب الانفجار هل هو الغاز من عدمه.