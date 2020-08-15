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عاجل.. انهيار عقار مكون من 3 طوابق في المنوفية نتيجة انفجار أنبوبة غاز

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إبراهيم الديهي
10:33 م | السبت 15 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

انهار منزل مكون من ثلاث طوابق نتيجة انفجار انبوبة بوتاجاز في مستودع انابيب اسفل العقار، في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقي اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا  من شرطة النجدة، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق نتيجة انفجار أنبوبة بونجار أسفل العقار، وعلي الفور انتقل لمكان الواقعة عدد من ضباط وأفراد قوات الشرطة كما انتقل لمكان الواقعة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية.

وأكد شهود عيان أن المنزل المنهار كان به عدد من المواطنين اللذين يسكنون المنزل، موضحين أنه لم يتم تسجيل أي وفاة ناتجة عن الإنهيار، وجاري حصر الإصابات ورفع الأنقاد .

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