«عبدالغفار»: مريض كورونا لا ينقل العدوى بعد 10 أيام من اختفاء الأعراض

نصح الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، مرضى كورونا بالذهاب إلى طبيب أمراض باطنية أو متوطنة أو أطفال، أو أنف واذن وحنجرة، لأنه مرض منتشر وشائع، ونتيجة لانتشاره، لم يعد هناك تخصص يتعامل مع الكورونا، فالتخصص الوحيد فى العالم هو «العناية المركزة»، على حد قوله.

وأضاف عبد الغفار، خلال برنامج حديث القاهرة، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أنه «يجب أن نتصرف مع فيروس كورونا على أنه مختلف عن أي مرض آخر، فمن يصاب بأى مرض يذهب المريض إلى المستشفى، ولا يقوم بسؤال جاره أو يدخل جروب على فيس بوك، فلا يجب أن تؤخد المعلومات الطبية إلا من الطبيب فقط».

وتابع، «نعلم الطلاب، حتى من قبل الكورونا، أنه لو كان المياه دواء، لا يمكن أن يوصف لمريض إلا من خلال طبيب، فمن الممكن أن يتم الاستعانة بطبيب من خلال الهاتف، وعن البروتوكولات الخاصة بالكورونا، فجميعها موجهة للأطباء وليس للمرضى، فعدم نقل العدى يكون بعد 10 أيام من اختفاء الأعراض أو بمسحات سلبية».

وعن الشائعات المنتشرة حول فيروس كورونا والعلاج وطرق الوقاية، قال عبد الغفار إنه لم يثبت علميا إنه بشرب المياه كل 15 يحسن من وضع كورونا، أو حتى الغرغرة بالماء، ولم يثبت أن المضادات الحيوية أو الأعشاب تعالج كورونا، مشيرا إلى أن هناك دواء واحد فقط يساعد في الحالات المتأخرة بحسب منظمة الدواء، وحتى اللقاحات مفيدة وتحقق نسب من 70 إلى 90٪ نجاح وتقلل من انتشار العدوى، وفي نفس الوقت تقلل من المضاعفات في حالة الإصابة.

وأكد عبد الغفار، أن المرض ينتقل من خلال الرذاذ، وهناك أقوال أنه ينتقل من الهواء، فالفيروس له قدرة على الارتباك بمستقبلات في الجهاز التنفسي، ويدخل الخلية ويحول كل طاقة الخلية لمصلحة تكاثره، وذلك يتم في كل جزء من الجسم مثل الكلى والرئتين والجهاز الهضمى والأوعية الدموية.