عمرو أديب: مصر ستبدأ في تطعيم المواطنين من كورونا الأسبوع المقبل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن لديه معلومات بأن الحكومة المصرية ستبدأ في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» الأسبوع المقبل، وسيتم التطعيم وفقًا للأولويات، فالأرقام في مصر كبيرة ومختلفة عكس الإمارات العربية المتحدة، «محتاجين إمكانيات كثيرة ولكن لازم نكون مطمئنين للقاح اللي احنا بناخده، هناخد لقاح سينوفارم».

الإمارات تسعى لتطعيم نصف سكانها خلال شهور قليلة للغاية

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، أن مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة يُطعمان مواطنيها بلقاح سينوفارم أيضًا، كما أن الإمارات تسعى لتطعيم نصف سكانها خلال شهور قليلة للغاية من أجل كسر دائرة العدوى، «الناس عندهم دلوقتي بتخرج وتروح وتيجي وهذا لم يأتِ من فراغ».

الإمارات قضت أوقاتا صعبة للغاية من أجل أن تصل لهذه النتيجة

وأشار الإعلامي، إلى أن الإمارات قضت أوقاتا صعبة للغاية من أجل أن تصل لهذه النتيجة، «فيه ناس قعدت شهور منزلتش من البيت، فيه ناس التزمت بشدة بكل الإجراءات، وعشان تيجي الإمارات هناك خطوات، فيجب تحليل PCR قبل مغادرة مطار مصر، وبعد أن تصل للإمارات يتم إجراء تحليل PCR آخر ويتم تتبع صاحب المسحة من خلال أبليكيشن».

وأوضح أن نتيجة المسحة تظهر بعد 24 ساعة، «لو كانت سلبي يبقى اتفسح براحتك واستمتع بقى، لو إيجابي ده بيبقى موضوع تاني، بيوصلولك ويعرفوك الإجراءات التي يجب اتخاذها، كمان الإمارات سهلت موضوع المسحة وبقت موجودة حتى في الفنادق عشان تسهيل على السياح، وهو موضوع مهم جدًا عشان نعرف الشخص خالي من الفيروس أم لا».

وأكد أديب، أن إمارة أبو ظبي ستشدد الإجراءات غدًا فيما يتعلق بأزمة كورونا، فعندما يتحرك شخص من مدينة دبي لمدينة أبو ظبي عليه إجراء مسحة PCR رغم أنها داخل الدولة الواحدة، كما أن المدة المسموح بها لـ PCR هي 72 ساعة، ولكن في إجراءات الغد سيكون 48 ساعة فقط ».