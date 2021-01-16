أديب: هناك عدالة واضحة في تطعيمات كورونا للمواطنين بالإمارات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تلقيحهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» باستخدام اللقاح الصيني «سينوفارم»، وحتى الآن من تم تلقيحه سواء جرعة واحدة أو جرعتين لم يحدث لهم شيء أو مضاعفات، ولم يشكو أحد من أي أعراض غريبة، ولكن هناك أيضًا في الإمارات من طلب تلقيحه بلقاح «فايزر»، ولكن غالبية الشخصيات المهمة في الإمارات أخذوا لقاح سينوفارم.

عدد هائل من المراكز الطبية في الإمارات قائمين على التطعيم

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن نتائج لقاحات فيروس كورونا على المواطنين لن تظهر إلا بعد تطعيم أعداد كبيرة جدًا، مشيدًا في الوقت ذاته بكون الإمارات ثاني دولة في العالم من حيث تطيعم المواطنين، فهناك عدد هائل من المراكز الطبية في الإمارات والعديد من الموظفين القائمين على هذه المهمة.

الإمارات تطعم أي مواطن على اراضيها

وأشار الإعلامي، إلى أن دولة الإمارات تطعم الجميع، فأي شخص موجود على أرضها يتم تطعيمه، «مفيش حاجة اسمها أصل ده جاي الأول وده جاي الأخير، عندهم عدالة في التطعيم واضحة للغاية، يتم دعوة الناس ويتم تحفيزهم»، موضحًا أن الإمارات عندما بدأت في تطعيم المواطنين خرجت العديد من الشائعات مثل أن اللقاح الصيني فاعليته 49%.

الإمارات توعي المواطنين بأهمية اللقاحات والأعراض الجانبية

وأوضح أديب، أن هناك أمر عظيم قامت عليه الإمارات وهو تفنيد الشائعات الخاصة باللقاحات، وهذا شيء مفيد وجيد وعظيم، «قالوا لازم نوعي الناس، لما الناس تروح تأخذ التطعيم، بيقولوا ليهم إيه الأعراض اللي ممكن تيجي إيه الموضوع وإيه الحكاية، هذه التجربة مهمة جدًا بالنسبة لينا».