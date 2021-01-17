أعد لي حقي من الفندق الذي فصلني يا وزير السياحة

كنت أعمل في أحد الفنادق السياحية شيف حلواني، وللأسف مرضت بكورونا قبل 5 شهور، وخضعت للعزل والعلاج، وبعد عودتي للعمل فوجئت بالإدارة تبلغني أنه تم الاستغناء عني في وظيفة الحلواني، وتقرر نقلي كعامل في الكافتيريا ضمن الاستاف، وعندما رفضت منعوني من دخول الفندق، ثم قاموا بفصلي، ولم أجد أمامي إلا ان أتوجه إلى قسم الشرطة التابع له الفندق لأحرر محضراً ضد الإدارة، والآن أجلس بلا عمل منذ 4 شهور كاملة، وأنا في أمس الحاجة للعمل، حيث يعاني ابني من ظروف مرضية وفي حاجة لعلاج يتجاوز ثمنه ألفين جنيهاً شهرياً، أناشد السيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التدخل لإعادة حقي لي من إدارة الفندق.

ثروت فكري إبراهيم