بريد الوطن.. ورد

طيوفتى الغالية أسميتها ورد كـ(أنتِ)،

كل عام وأنتِ قطعةٌ من الروح

وَرد

وفدتِ على جُنحِ غيمةٍ،

مُعجزةٌ

تُشبهُ فى مكامِنِ

سِحرِها جنيهَ الأحلام،

سحبتِنى لعوالم

من بلـور،

وغاباتِ أقحوان،

معكِ

كان فى وسعى

أن أتخيلَ النقاءَ

يتجولُ فى أرجاءِ الأرض

أن أحلُم ربما بحَكايا ساذجةٍ

يَسعدُ فى خواتيمِها

الجميعُ،

ويتزوجُ الأبطالُ حبيباتِهم

ويعيشوا فى

(تباتٍ ونبات)

معكِ وحدكِ

كان بوسعى أن أحلم،

دون أن يترُكَ

الواقِعُ فى النفسِ

ألف وجعٍ

ساعةَ اليقظةِ

هبة محمد صفاء

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