إصابات كورونا حول العالم يقترب من 95 مليون.. والصين «صفر» وفيات

منذ ظهوره في أواخر 2019، في الصين، نشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» الهلع في جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالي إصاباته حول العالم 94.962.828، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 2.031.159، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من كورونا 67.780.194.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت اللجنة الصينية، تقارير عن 109 إصابات جديدة بينها 96 حالة بعدوى محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 88227 حالة.

وأشارت اللجنة الوطنية، في تقرير، إلى أن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 4635 شخصا، موضحة أن إجمالي الحالات الوافدة من الخارج وصل إلى 4502 حالة غادر منها 4224 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة الصينية، أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 82387 شخصا، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، تعهد بمنح «مانيلا»، 500 ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 72340 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، اليوم، 520 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72340 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وذكر «المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة»، أن الإصابات اليومية بالفيروس ظل في حدود الـ500 إصابة، وسط تباطؤ الموجة الثالثة من تفشي كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية، 13 وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1249 وفاة.

وأشارت السلطات الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى58253 حالة.

وفي الهند، سجلت السلطات المحلية، 15144إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 10557985 شخصا.

وكانت السلطات الهندية، أطلقت أمس السبت، أكبر حملة تطعيم في العالم ضد الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن تم تسجيل181 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات الوفيات إلى 152274 شخصا.

وأشارت الصحة الهندية، إلى تسجيل 17170 حالة تعافي من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 10196885.

وفي النرويج، أعربت السلطات الصحية عن قلقها بشأن سلامة كبار السن عقب تطعيمهم بلقاح «فايزر» الأمريكي، بعد وفاة 29 شخصا تلقوا جرعة من اللقاح.

وقالت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، إن وكالة الأدوية النرويجية «نوما»، أشارت إلى أن جميع الوفيات حدثت بسبب اللقاح، حيث لم تكن هناك لقاحات أخرى متوفرة في البلاد حتى أمس الأول.

وأشارت «نوما»، إلى أن تم تحديد أن جميع الذين ماتوا بعد التطعيم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، والحد الأدنى لسنهم هو 75 عاما.

وأوضحت وكالة الأدوية، أنه في المجموع، تلقى حوالي 42 ألف شخص جرعة أولى على الأقل من اللقاح.

بدورها، أعلنت شركة «فايزر»، أنها تدرس سبب الوفيات مع السلطات الصحية في النرويج، وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أن عدد الحوادث ليس مقلقا بعد، ويتوافق مع التوقعات.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في كندا إلى 17865

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة، أمس السبت، إنها سجلت 61567 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 8455059 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الوزراة البرازيلية، إلى تسجيل 1050 وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا في البلاد إلى209296 .

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى702183 شخصا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا الوفيات 17865.