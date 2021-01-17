«الأرصاد» تحذر أصحاب أمراض الجيوب الأنفية والحساسية من طقس اليوم (صور)

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة الممطرة على أقصى سواحلنا الشمالية الغربية عند «السلوم وسيدي براني»، كاشفة أنه من المتوقع مع تقدم ساعات النهار أن تتقدم السحب المنخفضة إلى السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

على أصحاب أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخي الحذر اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» أن الخرائط أوضحت نشاطا للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، محذرة أصحاب أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وطالبتهم بتوخي الحذر اليوم.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وكان الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية قد نشر الظواهر الجوية المتوقعة من يوم الأحد 17 يناير2021 إلى الجمعة 22 يناير 2021، كاشفا أن يوم الأحد 17 يناير 2021 متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ومتوقع أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد ونشاط للرياح على جنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري

وعن تفاصيل حالة الطقس، اليوم، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما سيكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، بينما سيكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة وسيكون الطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة وسيكون الطقس مائل للدفئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.