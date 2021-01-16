الأرصاد تنشر خارطة سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من غدا الأحد الموافق 17 يناير الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من الشهر نفسه، حيث تتعرض البلاد لموجة من الأمطار تستمر على مدار أربعة أيام.

وأشارت الهيئة خلال بيانها إلى سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، مناطق نشاط حركة الرياح، وترصد «الوطن»، في هذا الصدد حالة الطقس المتوقعة، والمناطق المتعرضة لسقوط الأمطار، وسرعات الرياح المتوقعة، وفقًا لما أعلنت عنه الأرصاد.

خريطة الأمطار المتوقعة الأحد 17 يناير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، يصاحبها رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ـ نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

خريطة الأمطار المتوقعة الاثنين 18 يناير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها رياح نشطة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة تنشط أحياناً.

خريطة الأمطار المتوقعة الثلاثاء 19 يناير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح نشطة.

ـ نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى.

خريطة الأمطار المتوقعة الأربعاء 20 يناير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح نشطة.

ـ نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شمال وجنوب الصعيد.