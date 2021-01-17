معلق مصر ببطولة اليد: إفيهاتي موهبة.. ومرة علقت وعندي ارتجاج في المخ (حوار)

مسيرة طويلة من التعليق الرياضي خاضها، عرفه فيها الجمهور بعباراته الرنانة خفيفة الظل، التي تمزج بين العامية والفصحي، لتعلق تلك الكلمات في أذهان مستمعيه، نجح بتلك الكلمات الفكاهية في جذب الجمهور لمتابعة مباريات كرة اليد، فيتفاعلوا مع تعليقه بكل مراوغة للمنتخب الوطني ويفرحون معه بكل مباراة تفوزبها مصر، لينجح في جذب أذهان متابعي مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم المقامة في مصر بتعليقه المميز.

خالد خيري معلق مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامه في مصرEgypt handball 2021، يروي لـ«الوطن»، كواليس مشواره مع التعليق على مباريات كرة اليد الذي وصل لأكثر من 22 عاما وأصعب المواقف التي مرت عليه خلال مسيرته، وإلى نص الحوار:

حدثنا عن بدايتك مع مجال التعليق في كرة اليد؟

بدأت مشوار التعليق في عام 1999، حينما تقدمت لاختبارات المعلقين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكانت اللجنة مشكلة من كبار الفنين وشخصيات متميزة منهم الأستاذ حمدي الكنيسي والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور عبدالمنعم عمارة والإعلامية نجوى أبو النجا، ونجحت في اجتياز الاختبارات، وكانت الاختبارات حينها عبارة عن أسئلة عامة عن الرياضة من بينها كرة اليد، ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم مارس لعبة كرة اليد.

بعد اجتيازك اختبارات المعلقين.. ما هي أول بطولة دولية علقت عليها؟

كانت في نفس عام نجاحي في الاختبارات عام 1999، وكانت بطولة الأهرام الدولية، وأقيمت قبل كأس العالم، وشارك فيها المنتخب الوطني، وكانت هذه البطولة ضمن تجهيزات المنتخب.

«يا طيار يا طيار النجومية قدر مش اختيار، سند.. يضرب عن عمد» وغيرها من «الإفيهات» أعجب بها المشاهدون.. فكيف تحضر لها؟

جميع «الإفيهات» التي أقولها خلال التعليق على المباراة ارتجالية، ونجاحي فيها هبة من الله سبحانه وتعالي، وبفضل دعاء الوالدين، وأحاول أن أقولها لامتاع المشاهدين ولهدف زيادة حبهم لتلك اللعبة، فكرة اليد أصبحت مصدر السعادة للمشاهدين، والشيء الوحيد الذي أقوم بتحضيره قبل المباراة هو المعلومات عن لاعبي ومدربي الفريقين فقط.

هل حدث لك موقف طريف لا تنساه بسبب هذه «الإفيهات»؟

تلك «الإفيهات»، هي سبب شهرتي في التعليق بمجال كرة اليد، ففي الوسط أو كل من يعرفني يتحدث معي عنها يقولون لي بعضها، ثم يطلبون الحصول على بعض الصور التذكارية سويا، وأرى أنها أحد الأسباب في تعلق المشاهدين بكرة اليد.

طوال مسيرة 22 عاما من التعليق الرياضي على مباريات كرة اليد.. ما هي أصعب المواقف التي تعرضت لها؟

كانت في بطولة كأس العالم في عام 2019، توليت التعليق على المباراة في شبكة النيل للرياضة، وحينها كنت مديرا فنيا لفريق المحترفين للرجال في نادي الشمس، وقبل مباراة منتخبي مصر والنرويج، أثناء تواجد في لتدريب الفريق تعرضت لارتجاج في المخ نتيجة السقوط أرضا قبل المباراة بساعات، ولكن تحاملت على نفسي وتوجهت إلى الاستوديو للتعليق على المباراة وكنت في قمة التعب والخطورة، ولكن كل ذلك في سبيل الوقوف بجانب المنتخب في تلك المباراة.

بعد فوز المنتخب الوطني في أول مبارتين.. ما هي توقعاتك لمشوار مصر في البطولة Egypt handball 2021؟

تلك البطولة صعب للغاية فهي تعتمد على نظام «لوك أوت»، حيث يقوم نظامها بداية من الدور ربع النهائي، تبدأ منافسات خروج المغلوب، حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وأتوقع فوز المنتخب في المباراة القادمة وبالتالي يصل إلى دور الثمانية، وأتمنى أن يقدم المنتخب الوطني مبارايات جيدة تليق باسم مصر خلال البطولة.