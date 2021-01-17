خطة الضابط المزيف لخداع زوجته 40 عاما: «كان شايل طبنجة صوت ولاسيلكي فشنك»

40 عاما من الخداع المتواصل يمارسه «نصاب الجيزة» على زوجته وأبنائه وضحاياه، منتحلا صفة ضابط شرطة كبير ظل يترقى في درجات السلم الوظيفي إلى أن وصل إلى رتبة اللواء، ولكن لم يخطر على الذهن تساؤل عن الكيفية التي استطاع من خلالها الضابط المزيف خداع زوجته كل هذه الطويلة دون أن تشك ولو مرة واحدة في حقيقة أمره.

بحسب التحريات التي باشرها رجال المباحث في الجيزة، فإن نصاب الجيزة استطاع النصب على أسرته بطرق وحيل ماكرة، فكان يحرص دائما على العناية بمظهره وأناقته كضابط شرطة كبير، إضافة إلى حيازته «طنبجة صوت» تشبه السلاح الميري لحبك الشخصية، إلى جانب جاهز اللايسكي «الفشنك» ونبرة الصوت الحادة إلى غيرها من الأمور التي تمكن من خلالها المتهم غش أسرته.

تواصل النيابة العامة التحقيق مع نصاب الجيزة، المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة على مدار 39 سنة، والنصب على المواطنين واستغلال كارنية الوظيفة «المزيف»، في الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بحجة تسهيل لهم عدد من المصالح الحكومية ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل، وخلال تلك الفترة كون ثروة هائلة وتمكن من شراء فيلا.

التحريات: المتهم خدع زوجته وأولاده وأوهمم 39 سنة

حضر المتهم في الساعة الأولى من صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الجيزة، وجرى عرضه على النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات معه.

وجرى مواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتي أشارت إلى أن المتهم خدع زوجته منذ الخطوبة وأولاده، وأوهم الأسرة بأنه ضابط وكان يرقي نفسه حتى وصول لرتبة لواء وبعدها خرج على المعاش، وأقامت الأسرة له حفلا، تكريما له على بلوغه سن التقاعد. واعترف المتهم بما أسفرت عنه التحريات، وقررت النيابة استمرار حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أحراز قضية نصاب الجيزة

كشفت التحريات والتحقيقات عن أن جهات التحقيق أجرت معاينة لمكان إقامة المتهم، وعثرت على طبنجة صوت ومبلغ مالي، من متحصلات نشاطه الإجرامي، و4 هواتف محمول، وتحفظت القوات على المضبوطات وتم عرضها على الأدلة الجنائية.

كما تبين من التحقيقات أن جهات التحقيقات تحفظت على مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة، وأيضا كارنيهات تحمل ترقيته منذ نقيب حتى لواء. وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يزور عددا من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم.. جهاز كمبيوتر - طابعة.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة ومع مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط متهم بانتحال صفة ضابط بجهة سيادية لمدة 39 سنة، منذ شبابه عندما كان يبلغ 23 عاما، وتزوج وأوهم زوجته أنه ضابط حتى ألقى القبض عليه بعد 39 سنة من النصب، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.