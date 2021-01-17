سعر الدولار اليوم الأحد 17-1-2021 مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري، وذلك في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 17 يناير.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في بعض البنوك الخاصة والحكومية مثل بنوك الأهلي والإسكندرية وقناة السويس والمصرف المتحد، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 يناير، في بنك مصر نحو 21.18 جنيه للشراء و21.51 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.19 جنيه للشراء، و21.53 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.25 جنيه للشراء و21.49 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 21.17 جنيه للشراء و21.53 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 يناير الحالي، في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.16 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 يناير الحالي، نحو 18.91 جنيها للشراء، و19.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 18.83 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.85 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 يناير، إلى نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.