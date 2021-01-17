إصابة حاخام تل أبيب السابق بكورونا رغم تلقيه لقاح فايزر: زوجته السبب

في واقعة غربية، تثير التساؤلات حول فاعلية لقاح شركة «فايزر» الأمريكية المضاد لفيروس كورونا «كوفيد- 19»، أصيب كبير حاخامات «تل أبيب» الأسبق، يسرائيل لاو، (83 عاما)، أمس السبت، بالفيروس رغم تلقيه جرعتين من اللقاح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصف يديديا حفيد الحاخام الإسرائيلي، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت، الحالة الصحية لجده بـ«الرائعة».

وأوضح يديديا، أن «لاو» انتقلت العدوى إليه من زوجته التي خالطت شخصا ثبتت إصابته بكورونا، في مطلع الأسبوع الماضي.

والتطعيم ضد الفيروس، يهدف إلى ضمان أن يكون من يتلقى اللقاح محصنا ضد كورونا وقادرا على مكافحته، فيما لا يستبعد في بعض الحالات حدوث الإصابة بالفيروس.

وكانت إسرائيل بدأت عملية التطعيم في 19 ديسمبر الماضي، وحددت السلطات الإسرائيلية، هدفا بتطعيم 60000 شخص يوميا، مما يعني أن 2 مليون إسرائيلي قد يحصلون على التطعيم بحلول نهاية يناير الجاري.

واشترت السلطات الإسرائيلية، 8 ملايين جرعة من لقاح «فايزر»، و6 ملايين جرعة من لقاح «موديرنا»، و10 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل543499، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3959 ، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس في إسرائيل إلى 455929.

ووصف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إسرائيل بأنها بطلة العالم في التطعيم ضد كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أشارت أمس السبت، إلى أن نحو 13 شخصا أصيبوا بشلل خفيف في الوجه، بعد تلقيهم لقاحا ضد كورونا.

وأشارت التقديرات، إلى أن عدد الحالات المشابهة لحالة هؤلاء الأشخاص، قد يكون أعلى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تطعيم 170000 شخص يوميا

وفي سياق متصل، أعرب العديد من مسؤولي الصحة في إسرائيل، عن تساؤلاتهم حول ما إذا كان يجب إعطاء الجرعة الثانية لهؤلاء الأفراد أم لا، فيما أوصت الوزارة الإسرائيلية، بإعطائهم الجرعة الثانية، عندما ينتهي الشلل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنه سيكون بإمكان جميع الإسرائيليين من سن 45 وما فوق تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا عبر صناديق المرضى التابعين لها اعتبارا من اليوم الأحد.

وتعهد نتنياهو في وقت سابق، بتكثيف حملة التطعيم وحدد هدفا بتطعيم 170000 شخص يوميا، مع وصول دفعة جديدة تضم مئات آلاف الجرعات من لقاح «فايزر» الأمريكي إلى مطار «بن جوريون».

وكانت إسرائيل، احتفلت الخميس الماضي، بوصول عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» إلى 2 مليون.