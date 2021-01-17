مطروح تواجه كورونا بتعقيم المصالح الحكومية والسيارات المتجهة إلى ليبيا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد «كوفيد - 19»، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال «شعيب»، اليوم الأحد، إن جهود فريق التعقيم من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية مستمرة في الدفع بعربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لعدد من المواقع والمنشآت بنطاق المحافظة.

وأضاف أن أعمال تطهير المنشآت الحكومية استهدفت تعقيم مباني مجمع المحاكم في مدينة مرسى مطروح، ومجلس مدينة مرسى مطروح، ومحطة السكة الحديد الرئيسية بمطروح، والهيئة العامة للتأمين الصحي فرع مطروح، إضافة إلى مديريتي التموين والقوي العاملة بمطروح، وكذلك سوق ليبيا، والذى يضم ما يقرب من 400 محل تجاري بمختلف الأنشطة والشوارع المتفرعة منه، وذلك ضمن خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة فيروس كورنا وطبقا للخطة التى وضعتها محافظة مطروح.

وأشار إلى أن أعمال الرش والتعقيم تشمل مداخل المحافظة ومنها الساحل الشمالى أمام مدينة الحمام من خلال الطب الوقائى بمديرية الصحة بمطروح، للسيارات المقبلة لمطروح والتى تأتى من جميع المحافظات، والسيارات المتجهة إلى ليبيا على الطريق الساحلي «مطروح - الإسكندرية - السلوم»، والمدخل الغربى المتجه للسلوم وسيوة بكمين الكيلو 15 بطريق السلوم.

في سياق آخر، أعلن اللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، عن إجراء الجمعية لـ200 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين في مطروح.

وقال «شعبان»، اليوم الأحد، إن العمليات أجريت من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، كما أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لجميع الأعمار، ويستفيد بها جميع مراكز المحافظة الثمانية.