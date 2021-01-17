مقتل 3 عسكريين بانفجار شمال الموصل بينهم قائد في لواء المشاة

قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن 3 جنود قتلوا جراء انفجارعبوة ناسفة استهدفت الجيش العراقي، بقضاء «سنجار» شمال الموصل، مركز محافظة «نينوى» في شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

ونعت وزارة الدفاع العراقية، المقدم الركن حيدر عادل محمد، قائد الفوج الثاني في لواء المشاة الـ73، موضحة أن محمد قتل مع اثنين من الجنود نتيجة انفجارعبوة ناسفة من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي، أثناء تفتيش منطقة «الشرايع» شمالي «تلعفر» الواقعة في شمال غربي البلاد، والتابعة إداريا إلى «نينوى».

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية، قالت إن عناصرها نفذت عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة «كركوك»، أسفرت عن ضبط منصتين لاطلاق الصواريخ وتجهيزات عسكرية مختلفة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

من جانبه، أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم، أن قوات بلاده تركز على مناطق شمال شرقي سوريا في عملياتها الاستباقية، كون المناطق لا تحتوي على قوات تابعة للجيش العربي السوري، بل توجد فيها العديد من المجموعات الإرهابية.

وقال رسول، إن القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة وهناك متابعة وتوجيه من الكاظمي بضرورة ضبط الحدود خاصة مع الجانب السوري.

وأشار المتحدث العسكري العراقي، إلى أن عمليات التحصين جارية بشكل كبير مع سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العناصر الارهابية وفلولها في أراضي العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأوضح اللواء يحيى رسول، أن هناك بضعة عناصر ارهابية متخفين والعمليات الاستباقية حققت نتائج ايجابية.

من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بهاء الأعرجي، اليوم، عن محاولات تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكتب الأعرجي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه ما تمخض عن الاجتماعات الأخيرة هو، لا انتخابات مبكرة في يونيو المقبل، وما يؤخر إعلان الموعد الجديد للانتخابات هو إرادة تحميل«مفوضية الانتخابات» التأجيل.