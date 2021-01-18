بالخطوات.. كيف تستخدم «الواي فاي» على هاتفك أثناء تفعيل وضع الطيران؟

يحتاج البعض أحيانًا إلى إيقاف كافة المكالمات الواردة التي يمكن أن تصل إليه من الأقارب أو أصدقاء العمل في كثير من الأوقات، وذلك من خلال تفعيل خاصية وضع الطيران على الهاتف، إلا أنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبب في إيقاف بيانات الهاتف أو استخدام «الواي فاي»، لذا تستعرض «الوطن»، الطريقة التي تمكنك من تفعيل خاصية وضع الطيران Airplane Mode والتصفح على الإنترنت في نفس الوقت، وذلك على النحو التالي:

خطوات تشغيل «الواي فاي» في وضع الطيران

- أول خطوة قم بتفعيل وضع الطيران Airplane Mode على هاتفك المحمول.

- بعد ذلك افتح لوحة المفاتيح وكأنك ستُجري اتصالًا، ثم اكتب هذا الكود (*#*#4636#*#*) دون أقواس كما هو مبين في الصورة الآتية:

- بعد ذلك تظهر لك نافذة تحتوي على مجموعة من الخيارات على هذا الشكل:

- قم بالضغط على زر «phone information» و بعدها تظهر لك نافذة أخرى، قم بالتمرير من الأعلى إلى الأسفل وبعدها قم بتفعيل خيار turn on radio، وبعد ذلك قم بالضغط على الثلاث نقاط في أعلى أو أسفل الصفحة ثم اضغط على زر Enable Data Connection.

- بعد ذلك قم بالخروج وتصفح الإنترنت بشكل طبيعي في أثناء تشغيل وضع الطيران.

مزايا استخدام وضع الطيران على هاتفك

- توفير بطارية الهاتف

تعمل كثرة الاتصالات التي يلقاها المستخدم على هاتفه على التقليل من طاقة البطارية، لذا يمكن أن يساعد تفعيل وضع الطيران دون إجراء أي مكالمات أو تلقيها مع تشغيل الواي فاي فقط وذلك في حالة الرغبة في الاتصال بالإنترنت.

- سرعة شحن البطارية

عندما تقوم بتفعيل وضع الطيران على هاتفك، فإنّ ذلك يجعله يشحن بشكل أسرع، وذلك بسبب إيقاف جميع العمليات المستهلكة للطاقة داخل الهاتف، الأمر الذي يجعل المستخدم يحصل على وقت أقل من الطرق العادية عند شحن الهاتف، فضلًا عن أنّه يجنب الهاتف تعرضه لارتفاع درجة الحرارة خلال عملية الشحن.

- تجنب الإعلانات المزعجة

يمكنك من خلال تفعيل وضع الطيران وقطع اتصال الهاتف بالإنترنت، أن تتوقف الإعلانات المزعجة التي تظهر على بعض التطبيقات والألعاب التي يعتمد تشغيلها على الإنترنت.