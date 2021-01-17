رغم كورونا.. نجوم الفن يحضرون حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني

على الرغم من انتشار فيروس كورونا، احتفل الموزع الموسيقى نادر حمدى بعقد قرانه مساء أمس السبت على المنتجة سارة حسني، في حفل زفاف اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء.

أبرز النجوم الحاضرين لحفل الزفاف

وكان أبرز النجوم الحاضرين الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع هانى محروس، المطرب أحمد الشامى، المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، وزوجها الملحن مصطفي جاد المطرب حاتم فهمى، المطرب مصطفى حجاج، الموزع توما، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى، ووليد منصور.

وحرص المطرب أحمد جمال، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى على سارة حسنى، وقدم لهما خلال الحفل أغنية «نشيد العاشقين» وسط تفاعل النجوم الحاضرين أبرزهم المربى كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والموزع توما وغيرهم من نجوم الغناء والطرب.

كما تفاعل الحضور مع الفنان محمد حماقي، حيث أنه حضر الحفل وقدم عدد من الأغنيات الخاصة به، وتفاعل معها العروسين والحضور، وطلبوا منه إعادة أكثر من أغنية مرة أخري.

حضور أحمد فهمي ولاعب الزمالك شيكابالا بعد خلافهما الأخير

وكان لحضور الفنان كريم فهمي وأحمد فهمي ظهور خاص، حيث أنها تعتبر المناسبة الأولي التي يلتقي فيها «فهمي» بعد مشاجرته مع لاعب الزمالك شيكابالا، حيث اجتماعا سوياً بحفل الزفاف، ولكن لم يسلم أحدهما علي الأخر .

كما هنأ تامر حسين، نادر حمدي على عقد قرآنه قائلاً: «أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم».

وقالت الفنانة هنا الزاهد، «أجمل عروسين ربنا يحرسكم، بحبكم أول ألف مليون مبرووووك ليكم».