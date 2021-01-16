شيكابالا وأحمد فهمي يجتمعان في زفاف نادر حمدي للمرة الأولى بعد خلافهما

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل زفاف الموزع الموسيقي، عضو فريق «واما» نادر حمدي المقام حاليا في أحد فنادق مصر الجديدة، ومن ضمن الحضور المطرب محمد حماقي الذي أحيا حفل الزفاف بمجموعة كبيرة من أغانيه، والشاعر الغنائي تامر حسين والذي شهد على عقد القران، والمنتج وليد منصور، والموزع أحمد إبراهيم طليق أنغام، وأمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق، وحميد الشاعري، ومحمد عطية، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد فهمي، عضو فريق واما وباقي الفريق محمد نور وأحمد الشامي.

وجمع حفل الزفاف بين شيكابالا وأحمد فهمي لأول مرة بعد الخلاف الأخير الذي نشب بينهما بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا الخلاف ليس الوحيد بين شيكابالا وأحمد فهمي، فاجتمعا من قبل في حفل زفاف أحد أعضاء مجلس الأهلي السابقين، وتشاجرا الثنائي بعدما قام «شيكا» بسب جمهور الأهلي عندما قال له «فهمي» إنه غضب عليه بسبب ذلك الأمر.