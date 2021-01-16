المنشآت الفندقية: مبادرة «شتي في مصر» غرضها تنشيط السياحة الداخلية

قال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية، إنه في إطار تنشيط حركة السياحة الداخلية، تم إطلاق مبادرة «شتي في مصر»، من قبل وزارة السياحة والأثار ووزارة الطيران المدني، وبالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية، وهي المبادرة التي تستهدف جذب السائحين المصريين إلى المدن السياحية.

وأضاف «ناثان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تشمل تخفيضا في أسعار تذاكر الطيران في كل المدن السياحية، وتبدأ أسعار التذاكر 1600 جنيه شاملة الذهاب والعودة والضرائب، وكذا تخفيض أسعار الحجوزات في الفنادق لتبدأ بـ300 جنيه للفرد وصولا إلى 700 جنيه شاملة الضرائب والخدمات والوجبات.

المبادرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة الداخلية المصرية

وأوضح أن المبادرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة الداخلية المصرية، وهي أيضا مطروحة للأجانب ومن الممكن أن يستفيدوا بها، حيث إنه في ظل الظروف الحالية تعتبر السياحة الداخلية من أهم أنواع السياحة، وتلجأ القيادة السياسية إلى تنشيطها في مختلف المدن السياحية المصرية.

المبادرة بدأت 15 يناير ومستمره حتى 28 فبراير

وأكد أن المبادرة تشتمل على مدن الأقصر وأسوان ومرسي علم والغردقة وشرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع، والمبادرة بدأت أول أيام عملها، أمس الجمعة، ومستمرة حتى 28 فبراير، وهي فترة إجازة نصف العام، لتنشيط السياحة الداخلية.

على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية بالكامل

وأشار إلى أنه على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية بالكامل بداية من الوصول إلى المطار وارتداء الكمامات والالتزام بالمسافات الأمنة بين الركاب بعضهم البعض، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد في الفنادق التي سيتم قضاء فترة الإجازة فيها.