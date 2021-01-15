مستثمرو السياحة: يونيو المقبل بداية عودة السياح بشكل تدريجي لشرم الشيخ

قال تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الأشغال حاليا بفنادق شرم الشيخ تبلغ نحو 20%، وأضاف لـ«الوطن» أن تلك النسبة مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة بعد إنطلاق مبادرة «شتي في مصر» التي بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، موضحا أن السياحة الداخلية قادرة على تعويض تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

تسيير رحلات من إيطاليا لمصر خلال الصيف المقبل

وأشار مكرم إلى أن هناك 3 دول لا زالت إلى الآن ترسل سائحيها إلى المدن السياحية بجنوب سيناء رغم الموجة الثانية من كورونا، وهي دول أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الحركة السياحية إلى شرم الشيخ في العودة التدريجية بداية من شهر يونيو المقبل، موضحا أن إيطاليا وبريطانيا ستكون في مقدمة الدول التي تسير رحلات لمصر خلال تلك الفترة.

لا تخافوا من كورونا وسافروا فالمدن «آمنة صحيا»

ومن جهته قال الدكتورعاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن السياحة الداخلية باتت الأمل الوحيد لإحداث انتعاشة بالفنادق حتى الموسم السياحي الصيفي المقبل، معربا عن تخوفه من أن تتسبب كورونا في إحجام المصريين عن السفر لقضاء إجازات منتصف العام الدراسي بالمدن السياحية المصرية، داعيا المواطنين إلى السفر عبر كل وسائل النقل سواء بريا أو عن طريق الجو واستغلال التخفيضات السعرية الحالية في رؤية معالم مصر السياحية والأثرية، وخاصة أن كل المدن السياحية المصرية «آمنة صحيا».

وأشار إلى أن كل شركات السياحة من دول أوروبا الغربية ألغت تسيير رحلات إلى مصر خلال أعياد «الايستر» عيد الربيع لدى الشرقيين والذي يحل أواخر شهر مارس المقبل، ما يعني أن أزمة تراجع السياحة مستمرة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مطالبا وزارة السياحة والآثار بالإعداد الجيد لحملة دعائية دولية يتم إطلاقها خلال الشهور المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري بالدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر، كما يجب على الفنادق الاستعداد الجيد من الآن استعدادا للحركة السياحية المنتظر قدومها خلال الفترة المقبلة.