النواب ينتقد تنفيذ برنامج الحكومة: تضمن سلبيات وقصور

نظرت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم، التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها «مصر تنطلق 2018-2022»، والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب السابق طبقًا لما ورد به؛ إعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، إذ أشارت اللجنة في بيانها إلى وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.

وقررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26 و27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء، كما نظرت اللجنة في أولى أجتماعاتها عددا من الموضوعات.

وشمل الموضوع الأول، التشاور بشأن نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، وذَكًّر بالمسؤولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية.

وقدّمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق، لجهده الكبير في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات، التي كان لا بد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

النواب يضع ضوابط لموتجهة جائحة كورونا

وأكدت اللجنة العامة أهمية أن يكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

وتضمن الموضوع الثاني الذي أُدرج على جدول المناقشات داخل اللجنة العامة، وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه.

ولفتت اللجنة العامة إلى أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية، ضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسؤول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في مناحي حياته كافة، لتفادي الإصابة بالفيروس.

وشمل الموضوع الثات تنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس، إذ أوضحت اللجنة العامة، أهمية التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع الحضور بكثافة كبيرة داخل المجلس.