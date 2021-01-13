عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يوافق بالأغلبية على عزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار عزل الرئيس دونالد ترامب، وارتفع عدد النواب الجمهوريين الذين صوتوا حتى الآن لصالح القرار إلى 10، بينما صوت 222 نائبا ديمقراطيا عليه، ليصل إجمالي الموافقات لـ 232 صوتا، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ورفض 197 نائبا ديمقراطيا القرار، ليصبح ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

ويدلي المشرعون بأصواتهم على عزل الرئيس دونالد ترامب وتوجيه تهمة «التحريض على التمرد»، ويحتاج القرار إلى 217 صوتا من 433 عضوا في مجلس النواب ليتم تبنيه.