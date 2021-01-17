مينا مسعود يبدي إعجابه بالأهرامات: مشاهدتها تعطيني طاقة

حرص النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير «علاء الدين»، على تسجيل زيارته إلى منطقة أهرامات الجيزة بنشر صورة له بالمنطقة على حسابه الشخصي علي منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتب تعليقا أسفل الصورة أعرب فيه عن سعادته بزيارة الأهرامات، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى لزيارته إلا أنه ما زال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديداً بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي، وأن هذا البناء الضخم ما زال يحتفظ بأسراره ويبقى على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم، ويحرص دائما على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، مما يعطيه طاقة.

ودعا في كلمته المكتوبه متابعيه على حسابه على «إنستجرام» أن يكتب كل واحد منهم تعليقا عن مغامرة له يحب معايشتها.

جدير بالذكر أن النجم المصري العالمي مينا مسعود التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.