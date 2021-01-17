محافظ الشرقية: مستعدون لمواجهة موجة الطقس السيئ

كشف ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبينها تجهيز سيارات كسح ومعدات لشفط المياه، ومراجعة المعدات حال سقوط الأمطار، مشددا على أنّ حالة الطقس مستقرة، والشبورة المائية انتهت قبل 3 أيام، وهناك استعدادت دائمة بالتعاون والتواصل بين الأجهزة المعنية بوزارة الري والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب.

التفتيش على 600 ألف عامل في 6 آلاف مصنع يوميا

وأضاف محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المحافظة تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي باستمرار، حيث يتم مراجعة المحلات التجارية والكافتريات والمطاعم والمقاهي ووسائل المواصلات، وكل الأماكن وحتى المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة، مثل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والصالحية الجديدة ومنطقة بلبيس الصناعية.

وتابع أنّه يوجد 600 ألف عامل وموظف، يتوافدون على 6 آلاف مصنع يوميا، ويتم مراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بهم، من خلال التنمية الصناعية ووزارة الصحة والقوى العاملة، ولجان مشكلة خصيصا لذلك.

غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

وشدد غراب، على أنّ اللجان تمر على المصانع كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على وسائل النقل الخاصة بها، فضلا عن غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع الإجراءات.

وأوضح أنّه يتم تطبيق غرامة مالية قدرها 50 جنيها على غير الملتزمين بارتداء الكمامات، من خلال الضبطية القضائية التي تم منحها لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وإغلاق أي قاعة بها مناسبات حتى لو كانت تتبع أي جهة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، ومصادرة الفراشات الخاصة بالعزاءات وعمل محضر وقضية على الفور لمخترقي القرار.