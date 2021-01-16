لا عزاء في ظل كورونا.. الشرقية تواجه الفيروس بفض الأفراح

كثفت محافظة الشرقية حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المراكز والمدن والأحياء، لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأسفرت تلك الحملات عن غرامات وتوقيع مخالفات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات.

وففي مركز الزقازيق، جرت مصادرة 10 شيش من أحد المقاهي بنطاق الوحدة المحلية لبردين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما صادرت رئاسة حي أول الزقازيق، ٧ شيش من أحد المقاهي المخالفة بمنطقة تقسيم المعلمين.

بينما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة أسفرت عن فض فرحين، وغلق قاعتي أفراح.

وفي مركز ههيا، فضت الأجهزة التنفيذية فرحا و٣ سرادقات عزاء بنطاق الوحدة المحلية لقريه المهدية (كفر أبو حطب).

بينما غرمت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، ٦ أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة، وفي مركز أبو حماد، فضت الأجهزة التنفيذية فرحا بقرية المسيد.