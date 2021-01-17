ضبط طبيب وفتاة قاصر يمارسان الرذيلة بالقطامية: «كنا عاملين حفلة»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طبيب وفتاة في وضع مخل بالآداب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة القطامية، وذكرت التحريات أن الطبيب كان يمارس الرذيلة مع الفتاة وتبين أنها قاصر.

شاب وفتاة يمارسان الرذيلة في شقة القطامية

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغًا من فتاة إلى شرطة النجدة، تفيد بأن صديقتها تمارس الرذيلة بصحبة شخص فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة القطامية، وعلى الفور تحركت قوة من مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الفتاة كانت تمارس الرذيلة مع شاب، وبالفحص تبين أنه «طبيب»، وحضر بصحبة الفتاة وآخرين.

الطبيب: «كنا عاملين حفلة جنسية»

وأوضح الطبيب المتهم خلال التحقيقات أنه كان برفقة فتاتين وشابين، وأقاموا حفلة جنس جماعي، وعقب مغادرة أصدقائه الشقة انتظر بصحبة الفتاة، وتبين أنها قاصر.

حبس 4 أيام على ذمة التحقيق

ومن جانبه، أمر اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وقررت حبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض فتاة قاصر 15 سنة، بالإضافة إلى حبس الفتاة بتهمة ممارسة الرذيلة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.