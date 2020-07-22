ضبط تشكيل عصابى فى سرقة كابلات التليفونات

فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية، والتى من بينها جرائم السرقة..

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (11) شخص حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم (كمية من كابلات التليفونات) الخاصة بإحدى شركات الإتصالات.

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.