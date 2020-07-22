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محمود مسلم

ضبط تشكيل عصابى فى سرقة كابلات التليفونات

كتب:

الوطن
11:06 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
جريمة

جريمة

فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية، والتى من بينها جرائم السرقة..

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (11) شخص حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم (كمية من كابلات التليفونات) الخاصة بإحدى شركات الإتصالات.

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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