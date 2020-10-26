"بي بي" تبدأ إنتاج الغاز من حقل القطامية في دمياط

أعلنت بي بي البريطانية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز القطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحري.

وكشفت الشركة في بيان لها، أنه تم تطوير الحقل من خلال الشركة الفرعونية للبترول التي يضم هيكل ملكيتها شركتا بي بي وإيجاس، وقالت إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 50 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

ويقع الحقل الذي تم الإعلان عن اكتشافه في عام 2017 على بعد نحو 45 كيلومتراً غرب منصة حابي ، وهو حقل مرتبط بمشروع تطوير حقلي "تورت وحابي" عبر خط أنابيب بطول 50 كيلومتراً، وفقاً لما ذكره البيان.

وتمتلك بي بي 100% من امتياز شمال دمياط في شرق دلتا النيل، حيث يتم توجيه إنتاج الغاز المنتج منه إلى الشبكة القومية للغاز.

وقال كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال أفريقيا "نحن فخورون بوضع هذا المشروع على الإنتاج بأمان خلال فترة عصيبة للغاية.

ويواصل فريقنا العمل لمساعدة مصر على الاستفادة من إمكاناتها من موارد الطاقة لديها".

من ناحية أخرى قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن قيام شركة "دانة غاز" الإماراتية ببيع جزء من أصولها في مصر يأتي ضمن مراجعة سنوية للشركة وأصولها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن الشركات تبيع مناطق امتيازها الأقل إنتاجاً لضخ الأموال في مناطق أخرى أكثر جاذبية لها وأكثر إنتاجية.

وأشار إلى أن بيع "دانة غاز" لبعض مناطق امتيازها لا يعني أن هناك مشكلة بقطاع البترول، ولكن يعني أن هناك أهدافاً خاصة بالشركة، لافتا إلى أن شركة "شل" قامت بعرض عدد من مناطق امتيازها نظراً لدخولها في مناطق أخرى في البحر الأحمر، وهو ما يمثل لها المنطقة الأفضل وفق خطتها.

وكانت شركة "دانة غاز" الإماراتية أعلنت أمس الأول بيعها لأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر إلى شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة" الأمريكية، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة".