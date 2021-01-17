رئيس سفاجا تبحث 30 شكوى ومطلبا في لقاء مع المواطنين

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا اليوم الأحد، لقاء مع المواطنين بديوان عام الوحدة المحلية، لبحث 30 شكوى وطلبًا للمواطنين، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية للشكاوى والتواصل والتفاعل مع المواطنين، في إطار إستراتيجية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وبحثت المغربي، عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الإدارات التنفيذية، وتم إيجاد حلول فورية لبعضها، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددًة على كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشكلاتهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وأشارت المغربي، في تصريح لها، أنها تتابع حل مشكلات المواطنين شخصيًا، وبخاصة شكاوى وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تولي لها اهتمامًا كبيرًا بها.

وأضافت رئيس سفاجا، أن الوحدة المحلية تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشكلات المواطنين والتواصل معهم، وتبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

كما تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، برفقة لجنة الإجراءات الاحترازية، برئاسة مدير جهاز شؤون البيئية، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفي سفاجا المركزي للاطمئنان على مخزون الأكسجين.

وتابعت اللجنة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البيئية لمخازن أسطوانات الأكسجين، وتبيّن أن المخزون كافٍ يشمل 60 أسطوانة وتنكات أكسجين بسعة 6 أطنان.

وأشادت المغربي، بجهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بقطاع الصحة في مواجهة كورونا، مؤكدة أنهم يؤدون رسالة ودور وطني في هذه المرحلة الحرجة في ظل تداعيات فيروس كورونا، كما قدمت الشكر لقيادات إداراة الصحة بالمدينة والمحافظة على ما يقدمونه من جهود مضنية لقطاع الصحة، ومتابعة موقف الأكسجين الطبي أولا بأول، لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابي كورونا.

وأكدت على متابعة الموقف الحالي لكورونا، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في التعامل مع مصابي كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن، حفاظا على أرواح المواطنين، ووجهت إدارة العلاقات العامة بالتواصل اليومي مع إدارة مستشفى سفاجا، وبتكثيف المتابعة لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الأكسجين أولا بأول حسب احتياج المستشفى.