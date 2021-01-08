سفاجا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى على جميع الأجهزة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبها، تفقدت رئيس المدينة، محطات الوقود والمواقف، ترافقها لجنة مشكلة من مباحث التموين والحماية المدنية والأجهزة المعنية، للمرور على محطات الوقود لمتابعة الأسعار، كما تابعت لجان المتابعة جميع المحطات لضمان عدم استغلال المواطنين، ورصد مخالفات حجب المواد البترولية عنهم.

وأكدت المغربي، على وفرة المواد البترولية في كافة المحطات، ووجود كميات كافية من البوتاجاز بجميع المستودعات، وتم التشديد على أصحاب المستودعات بعدم زيادة أسعار الأسطوانات الموجودة، وطرحها للمواطنين بالأسعار المقررة مع توفير جميع احتياجات المواطنين من الأسطوانات.

وفي ذات السياق تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، أعمال القافلة الطبية المجانية من المجلس المصري ﻷطباء من أجل السلام بمستشفى سفاجا المركزي، التي يتم تنفيذها لمدة ثلاث أيام من يوم 7 إلى 9 يناير الجاري، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تأتي القافلة في إطار التعاون بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر والمجلس المصري ﻷطباء من أجل السلام، لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لجميع المرضي مع إجراء العمليات الجراحية اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات كبرى للمستشفيات المتعاقد معها مجانا ﻷهالي المحافظة.

وتضم القافلة نخبة من اﻷطباء، أعضاء هيئة التدريس في معظم التخصصات الطبية المختلفة (الباطنة، الغدد الصماء، طب وجراحة العيون، طب وجراحة العظام، الجلدية والتناسلية، طب الأطفال، أنف وأذن وحنجرة).

وأوضحت رئيس المدينة، أن القافلة تضم عدد من التخصصات منها (باطنة وجهاز هضمي ومناظير ونفسية وعصبية وأمراض قلب واوعية دموية واطفال وجراحة عظام ورمد وجراحة عيون) مع تقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان لكافة المواطنين.

وأشارت المغربي، إلى أن القافلة تمكنت اليوم من الكشف وصرف علاج بالمجان لحوالي 320 حالة من أهالي المدينة، تنوعت ما بين 52 حالة باطنة، و28 حالة جهاز هضمي وكبد وسكر، و22 حالة مخ وأعصاب، و36 حالة من الرمد، و 18 قلب واوعية دموية، و48 حالة عظام مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان، كما تم عمل «جبس» لأحد المرضى بعيادة العظام، مع غيار لمريض آخر على عملية تم عملها في وقت سابق، وتم تحويل وحجز حالة كورونا بالرعاية من قبل عيادة القلب.