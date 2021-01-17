"التموين" تحدد 28 يناير الجارىً للبت في عروض المستودعات الإستراتيجية

يبدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، البت فى العروض الفنية والمالية للشركات التى تقدمت لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية يوم 28 يناير الجارىً، في 4 محافظات كمرحلة أولى من إجمالى 7 مستودعات سيتم تنفيذهم على مرحلتين.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات لتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر

من جانبه أوضح إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم عقد لجنة استفسار بحضور الوزير مع ممثلى الشركات التى تقدمت لشراء كراسات الشروط وتم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بانشاء المستودعات الاستراتيجية والمواصفات الخاصة بها، كما تم الاتفاق على ضغط فترة التنفيذ فى فترة تتراوح من18 الى 24 شهرا بدلا من 3 سنوات، موضحا أن متوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد تصل إلى 5 مليار جنيه.

وأضاف "عشماوى" أنه سيتم البدء في 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى بعد البت فى العروض الفنية والمالية للشركات، لافتا الى انه قد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر ،مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون.

يذكر أن طرح المرحلة الثانية لانشاء 3 مستودعات آخرين في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية سيكون خلال الربع الأول من العام الجارىً 2021، وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن انشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية. وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.