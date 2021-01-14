المخابز: اتفاقنا مع «التموين» على تحمل كل مخبز تأمينات 4 عمال فقط

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة عقدت اجتماعا الثلاثاء الماضي مع مسؤولي هيئة السلع وقيادات وزارة التموين لمناقشة اشتراكات التأمينات على العمال في المخابز التى زادت طبقا للقانون الجديد، وتم التوصل إلى حل يناسب الجميع على أن تتحمل هيئة السلع التعامل مع التأمينات الاجتماعية الخاص بالعامل المؤمن عليه وأن يكون عدد العمال المؤمن عليهم 4 عمال في كل مخبز.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم الاتفاق على أن هيئة التأمينات الاجتماعية ليس لديها أي تعامل مع أصحاب المخابز نهائيا، وأنها تتواصل مع هيئة السلع.

وتابع أن وزارة التموين قامت بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بما تم الاتفاق عليه وسيتم نشر كتاب دوري خلال أيام يتم تعميمه بين الوزارتين ببنود الاجتماع.

وأوضح أنه لم يتم الحديث عن تكلفة إنتاج رغيف الخبز بسبب أن التسعير الجديدة تم مناقشتها منذ عدة أشهر ماضية، وسيتم عقد اجتماع موسع في بداية الشهر المقبل سيحضره عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووزير التموين وقيادات الوزارة، وسيتم عرض جميع مشاكل أصحاب المخابز للتوصل إلى حلول نهائية.