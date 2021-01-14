5 اهداف لـ«التموين» لتحقيقها في 2021 منها زيادة السلع المدعمة لــ100

تركز وزارة التموين والتجارة الداخلية، علي تحقيق استراتيجية لتطوير منظومة الدعم ليصل لكل مستحقيه، إضافة الي تنفيذ منظومة التحول الرقمي، حيث جرى تدشين برنامج خاص لتسجيل طلبات المواطنين داخل المكاتب التموينية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة لتسهيل تسجيل البيانات على بوابة مصر الرقمية الامر الذي يسهل على المواطن الحصول على الخدمة دون الذهاب إلى مكتب التموين، كما تسعي الوزارة من خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة بالتركيز على عدة محاور رئيسية وهي:

أولًا: متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية.

ثانيًا: زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من100 سلعة.

ثالثًا: الانتهاء من تطوير كل المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية في التخزين والتسويق وتوقعات السوق.

رابعًا: الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي هذا الموسم.

خامسًا: تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.

سادسًا: طرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية.

وأعلن الدكتور علي مصلحي وزير التموين، عن فرص استثمارية جديدة بمحافظة الإسماعيلية لإنشاء مناطق تجارية ومستودعات استراتيجية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانشاء مناطق لوجستية وتجارية مما يمثل نقلة نوعية لمحافظة الإسماعيلية، وطرح فرص استثمارية بمحافظة الإسماعيلية، وأن إجمالي الفرص الاستثمارية المطروحة بمحافظة الإسماعيلية تصل لـ 5.5 مليار جنيه منهم 4 مليار لإنشاء مستودع استراتيجي ضمن المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية والذي سبق وتم طرح 4 مستودعات بـ4 محافظات ضمن المرحلة الأولى وتقدم 9 شركات عالمية ومحلية لشراء كراسات الشروط ، وأيضا استثمارات بـ 500 مليون جنيه للمنطقة التجارية الترفيهية على مساحة 18 فدانا.