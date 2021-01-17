محلل أمريكي عن قطار «سيمنز» السريع بمصر: أفضل وأرخص من نظيره البريطاني

قال محلل نظم المعلومات الجغرافية الأمريكي، بيلي بيرتون، إن اتفاق مصر مع شركة «سيمنز» الألمانية، لتنفيذ خط قطار فائق السرعة من العين السخنة الى العلمين الجديدة، ذو قيمة مادية جيدة، بالمقارنة مع مشروع مماثل أعلنت الحكومة البريطانية عنه في سبتمبر 2020.

وقال المحلل المختص بقضايا الجغرافيا والبيئة في أفريقيا، إن المشروع المعرف باسم «HS2» في المملكة المتحدة، الذي يربط لندن بشمال البلاد، يبلغ طوله 530 كيلومترًا، وسيكلف ما يزيد عن 88 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف بيرتون، في تغريدة، تعليقا على المشروع المصري، «وعليه فإن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر يبدو ذو قيمة جيدة».

وأعلنت الحكومة المصرية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة «سيمنز» العالمية، لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر خلال عامين، بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه (23 مليار دولار).

وبالعودة إلى المشروع البريطاني، قالت صحيفة «الجارديان» إنه من المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من الخط، الذي يربط لندن وبرمنجهام، ما يصل إلى 45 مليار جنيه إسترليني، والتكلف الإجمالية ستصل الى 106 مليار جنيه استرليني، ومن المتوقع الآن أن يبدأ تشغيل بشكل كامل في أواخر عام 2036.

وتفاخر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالمشروع باعتبار أنه يوفر 22 ألف وظيفة، وسوف يسهم في زيادة النمو في المملكة المتحدة.

وبخصوص المشروع المصري، قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، إن مشروع القطار السريع سيوفر 15 ألف فرصة عمل في البناء وألفين فرصة عمل دائمة في المرحلة الأولى منه فقط.