كامل الوزير يمازح ساويرس بسبب القطار السريع: «هيروح الجونة بس هندفعك»

مازح المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على تصريحه بشأن خط قطار سريع من السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين، والذي قال فيه إنه كان يجب أن يبدأ من الغردقة ويصل إلى الإسكندرية، موضحًا: «أنا بطمنه وبقول له إن القطر هيروح الغردقة وكل حاجة بس هندفعك تمن محطة الجونة، وده مش خط واحد لكن شبكة قطارات».

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: أن المشروع عبارة عن قطار سريع تصل سرعته إلى 250 كم، وهناك القطار الكهربائي الخفيف الذي سيوصل محطة عدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، وهو مختلف عن القطار السريع».

وتابع وزير النقل، أن خط القطار السريع الذي يربط السخنة بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، عبارة عن شبكة من القطارات الكهربائية السريعة التي ستربط كل أنحاء الجمهورية، وكل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وواصل: «لدينا 10 آلاف كم شبكة تعمل بالديزل ونطورها ونعمل فيها إشارات وازدواجات وسنضيف إليها قطارات وعربات جديدة وعربات نقل بضاعة جديدة لكي يكون لدينا شبكة تعمل على أعلى مستوى».

وشدد الوزير، على أن الدولة المصرية تتوجه نحو النقل الأخضر صديق البيئة، وهي شبكات سريعة تعمل بالكهرباء، ويبلغ طولها نحو 1750 كم، لكن الـ1000 كم هي مرحلة، وأول خط في الشبكة هي العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة القديمة والقاهرة الجديدة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كم، وسيربط الموانئ الرئيسية لمصر على البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء العين السخنة حتى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب، مع المرور بمحطات نقل ركاب وتحميل بضائع من الميناء نفسه أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس في العين السخنة، ثم سيجرى نقل الركاب والبضائع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وسكان محطة محمد نجيب، ثم حلوان «سكان وبضائع»، ثم البدرشين (منطقة صناعية وسكان)، ثم 6 أكتوبر، ثم مدينة السادات، والنوبارية، وبرج العرب، بعدها الإسكندرية والعلمين الجديدة، وهناك تكون الـ460 كم قد انتهت.

وأشار، إلى وجود امتدادا لـ460 كم بطول 200 كم حتى مطروح، لكن يجرى دراسة المخطط الآن، إذ كان من المقرر أن يخرج الخط خارج حدود السادس من أكتوبر مع طريق الواحات: «لكن قلنا إنه مش هيخدم ناس كتير، وكان هدفنا خدمة أهلنا ونجيب بضاعة عشان يبقى له جدوى اقتصادية، ومشينا الخط في أكتوبر وسيقطع المحور وسينتقل إلى المنطقة الصناعية هناك ويخرج منها لكي يقابل المونوريل، ثم يُكمل طريقه في الشمال حتى الإسكندرية».