الوزير: القطار السريع سيمتد إلى بنغازي وسندفع تكلفة تدشينه على 20 سنة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالانتهاء من أعمال أي خط للقطار الكهربائي السريع في غضون سنتين، لكن تكلفة المشروع بالكامل ستدفع على مدار 20 سنة، وسيجرى تسديد 85% من إجمالي مبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ستدفعها شركة سيمنز الألمانية، والبقية كلها ستسدد للشركات المصرية بأموال مصرية، وهو ما سيترتب عليه نهضة عمرانية كبيرة على مستوى تشغيل العمالة والمهندسين والشركات.

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «وبعد خط العين السخنة - العلمين- مطروح، يوجد خط ديزل سنطوره ونرفع كفاءته ويربط 3 نقاط، الأولى بميناء جرجوب وأخرى في سيوة، والثالثة في السلوم، وامتداد النقطة الثالثة سيصل إلى بنغازي».

وتابع: «أما الخط الرابع الخاص بأكتوبر والأقصر وأسوان فإنه سيمتد جنوبًا بالديزل إلى توشكى ووادي حلفا في السودان، أي أن المنظومة الجديدة فإنها ستربط مصر بدول الجوار».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة سيمنز حول القطار السريع الذي يمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، جو كايزر، أن شركته شاركت في موجة التنمية الأولى مع مصر عن طريق تدشين تأسيس أبراج الكهرباء بعد فترة من انقطاع الكهرباء في فترة الليل، وأكد أنها تسعى في الوقت الحالي إلى المشاركة في موجة التنمية الثانية التي تتمثل في تحسين البنية التحتية في مصر لنقل البضائع والركاب.