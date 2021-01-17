من اليوم.. مصر للطيران تٌلزم المسافرين إلى فرنسا وبريطانيا بشهادة «سلبي كورونا»

أعلنت شركة مصر للطيران، بدء تنفيذ التعليمات الفرنسية بتقديم كل المسافرين إلى فرنسا شهادة تحليل «pcr» كورونا على أن يكون قبل 72 ساعة من السفر على أقصى تقدير، اعتبارًا من اليوم.

وعممت الشركة تعليمات على كل المسافرين عبر خطوطها إلى المدن الفرنسية بضرورة تقديم تلك الشهادة لكل من زادت أعمارهم على 21 عامًا على أن تٌقدم نتيجة التحليل بأحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية.

وحذرت الشركة من أنَّه في حال عدم تقديم المسافرين لتلك الشهادة سيتم حجر الراكب لمدة 14 يومًا على نفقته بمعرفة السلطات الفرنسية.

مطار القاهرة يرفض الشهادات اليدوية

وأوضح مكتب شركة مصر للطيران بالعاصمة الفرنسية باريس أنَّ الحجر الصحي بمطار القاهرة أكّد أنَّه لن يتمّ قبول أي شهادة لتحليل كورونا للقادمين من فرنسا لمصر صادرة من المستشفيات الفرنسية مكتوبة باليد أو به أي تصليح أو قشط على أن يكون مطبوعًا ومختومًا أسوة بالتقارير الواردة من المعامل المعتمدة المصدرة لشهادات تحاليل الـ«PCR COVID TEST».

ومن جهتها، طالبت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بضرورة التحقق من صحة شهادة الـ«PCR» للقادمين من باريس، خاصة بعد اكتشاف عدم صحة بعض الشهادات وذلك حرصًا على سلامة الوطن والمواطنين.

كما بدأت اليوم شركة مصر للطيران، تطبيق التعليمات الجديدة للمسافرين إلى بريطانيا والخاص بضرورة تقديم شهادة إجراء تحليل «PCR» الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بنتيجة سلبية على أن يكون قد تمّ إجرائه قبل السفر بمدة لا تقل عن 72 ساعة من تاريخ الوصول حتي يسمح للمسافرين بالصعود للطائرة.

وأوضحت الشركة أنَّ الأطفال دون سن 11 عامًا سيعفون من تقديم تلك الشهادة.

فيما ستبدأ الشركة بداية من يوم 26 يناير الجاري تطبيق تحاليل الـ«PCR» الخاص بكورونا على كل المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية على أن يتمّ إحضار شهادة تفيد باجراء المسافر للتحليل بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتي يسمح لهم الصعود علي الطائرة، على أن يعفى من إجراء التحليل الأطفال أقل من سن العامين.