مصر للطيران: بدء تسيير الرحلات الجوية مع قطر 18 يناير المقبل

قال رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، إنه من المقرر بدء تشغيل حركة الطيران مع قطر اعتبارا من 18 يناير الجاري، لافتا إلى أن الشركة طلبت تشغيل رحلتين يوميا من القاهرة للدوحة، الأولى صباحية والثانية مسائية، إضافة لـ4 رحلات أسبوعية من برج العرب للدوحة، وبمجرد الحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل سيتم البدء في ذلك.

وكشف «زكريا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على شاشة قناة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، استعدادات مطار القاهرة لاستقبال المشاركين في مونديال اليد، قائلا إنه وصل بالأمس 3 منتخبات مشاركة، وهي البرتغال والكونغو وأيسلندا، بواسطة طائرات تابعة لشركة مصر للطيران، ووصلت اليوم منتخبات فرنسا وتونس وكرواتيا وسلوفينيا بطائرات الشركة أيضا.

وأوضح أن شركة مصر للطيران اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة اللاعبين والمشجعين، ابتداء من دخولهم بالمطار، وأثناء رحلتهم بالطائرة حتى وصولهم، وهناك استعدادات خاصة بالنسبة لوصول جميع الفرق المشاركة، بالتنسيق مع جميع الاجهزة المعنية سواء الشرطة أو الحجر الصحي أو الأمن، ويتم استقبال اللاعبين بأتوبيسات بجوار الطائرة.

كان المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، صرح بأنّ مصر رفعت اليوم الثلاثاء الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وقال نوير، إنّه بعد قرار رفع الحظر، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة، استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وأوضحت مصادر ملاحية، أنّه مع ساعات الصباح الأولى، تمّ السماح بعبور الطائرات القطرية، الأجواء المصرية، والقرار يشمل هبوط الطائرات أيضا في حالات الطوارئ.